ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والاتفاق لحساب مواجهات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف متباينة، بين سعي النمور الاتحادية للمواصلة في طريقه نحو لقب يحتاج منافسة شرسة مع الهلال والنصر، ورغبة من الاتفاق، في التقدم نحو المربع الذهبي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 21 أبريل 2025 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يقوم حاتم بطيشة وفارس عوض بالتعليق على المباراة.

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كيف تشاهد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".