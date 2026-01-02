تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالاتحاد
team-logoالتعاون
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف الاتحاد، نظيره التعاون، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

الاتحاد يدخل المباراة في المركز السادس وعينه على تحقيق انتصار يقربه من المربع الذهبي في ظل ابتعاد النمور عن المنافسة على اللقب بشكل كبير من أول الجولات.

ولن تكون المنافسة سهلة، إذ يواجه التعاون صاحب المركز الثالث الذي لا يتفوق عليه سوى الهلال والنصر، ولم يخسر سوى مرة واحدة فقط في الدوري الموسم الحالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد التعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 3 يناير 2026، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة ثمانية 1 بتعليق فارس عوض.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 1فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد التعاون

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بريكليس تشاموسكا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والتعاون في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والتعاون في المباريات الأخيرة

الاتحاد

آخر 5 مباريات

التعاون

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

6

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026

