ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والإنتر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والإنتر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ينتظر متابعي الاتحاد لقاءه أمام الإنتر الإيطالي في خامس التجارب الودية على ملعب يو باور ستاديوم.

ويتطلع عشاق النمور في تحسين النتائج والاطمئنان على الفريق، خاصة بعد الهزيمة في جميع اللقاءات الودية التي خاضها العميد، التي هي بالترتيب أمام إلتشي، إشبيلية، فارينزي وريال بيتيس، لذا يأمل عشاق الفريق للخروج بنتيجة إيجابية في هذا اللقاء الهام.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والإنتر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الاتحاد والإنتر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والإنتر الودية، هو يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، على ملعب يو باور ستاديوم.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والإنتر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية، حيث سيكون جعفر الصليح مُعلقاً على هذا اللقاء عبر التطبيق.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والإنتر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة لقاء الاتحاد والإنتر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.