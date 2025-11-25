ما القنوات الناقلة لمباراة استقلال دوشنبه والنصر في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل النصر ضيفًا على نظيره استقلال دوشنبه على ملعب هيسور المركزي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026.

ويدخل النصر اللقاء بهدف حسم التأهل بصورة رسمية عن المجموعة، إذ يحتل المركز الأول برصيد 12 نقطة ويكفيه التعادل أو الفوز للتأهل.

أما استقلال دوشنبه فيحاول استغلال عامل الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث والقتال على التواجد بين المتأهلين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة استقلال دوشنبه والنصر في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة استقلال دوشنبه والنصر في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 هو يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، على ملعب هيسور المركزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة إلا الربع بتوقيت السعودية، السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة استقلال دوشنبه والنصر في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال آسيا "2" بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة استقلال دوشنبه والنصر في قمة الجولة الخامسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق عبدالله الغامدي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة استقلال دوشنبه والنصر في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة استقلال دوشنبه والنصر في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

نتائج استقلال دوشنبه والنصر في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات استقلال دوشنبه والنصر الأخيرة

ترتيب استقلال دوشنبه والنصر في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026