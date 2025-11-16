تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
team-logoألمانيا
Red Bull Arena Leipzig
team-logoسلوفاكيا
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف منتخب ألمانيا نظيره سلوفاكيا في مواجهة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة الأولى، رفقة لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية، ويأمل رفاق الحارس مانويل نوير في تأكيد الصدارة التي تؤهلهم إلى المونديال، ويكفي التعادل لتأهل المانشافت على حساب المنتخب السلوفاكي، على الرغم من تعادلهم في النقاط، ولكن فارق الأهداف لصالح المنتخب الألماني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، على ملعب ريد بول آرينا لايبزيج.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

crest
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا - المجموعة 1
Red Bull Arena Leipzig

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ألمانيا وسلوفاكيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي.

beIN SPORTS 1علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

تشكيلات ألمانيا ضد سلوفاكيا

ألمانياHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestسلوفاكيا
1
أوليفر بومان
4
جوناثان تاه
15
نيكو شلوتيربيك
6
C
يوزوا كيميش
22
دافيد راوم
5
اليكسندر بافلوفيتش
20
سيرج نابري
8
ليون غوريتسكا
19
ليروي ساني
17
فلوريان فيرتس
11
نيك ولتيماد
1
مارتن دوبرافسكا
4
ادم اوبيرت
14
C
ميلان سكرينيار
16
دافيد هانكو
6
نوربير جيومبر
8
أوندري دودا
21
ماتوش بيرو
22
ستانيسلاف لوبوتكا
7
ليو ساور
20
ديفيد دوريس
15
دافيد ستريليتش

4-3-3

سلوفاكياAway team crest

ألمانيا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • جوليان ناجلسمان

سلوفاكيا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • فرانشيسكو كالزونا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ألمانيا وسلوفاكيا في المباريات الأخيرة

ألمانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

سلوفاكيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
0/5

تاريخ مواجهات ألمانيا وسلوفاكيا في المباريات الخمس الأخيرة

ألمانيا

آخر 5 مباريات

سلوفاكيا

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

10

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

