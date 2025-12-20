ما القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية بين المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، لاستضافة مباراة تاريخية تتعلق بافتتاح كأس أفريقيا 2025 على الأراضي المغربية والتي تجمع المضيف المغربي بمنتخب جزر القمر.

الكل يرشح المغرب للبطولة بشكل كبير، خصوصًا في ظل تطور الكرة المغربية وإقامة المباراة على أرض أسود الأطلس وبين جماهيرهم ويريد المغاربة إثبات ذلك بجدارة في أولى المباريات أمام جزر القمر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية بين المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025، هو الأحد 21 ديسمبر 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025

