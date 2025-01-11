تعرف على الفرق التي حجزت مقاعدها في الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا 2024-2025....

تقترب المراحل الحاسمة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، والتي يتنافس فيها العمالقة من كل أنحاء القارة السمراء.

البطولة مقسمة إلى 4 مجموعات كل مجموعة تتكون من 4 فرق، ويتأهل إلى الدور الثاني (ربع النهائي) أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا الفرق التي تأهلت بشكل رسمي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

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ما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

بصورة رسمية تأهلت الفرق الآتية إلى ربع النهائي:

المجموعة المركز الأول المركز الثاني تأهل ولم يتحدد المركز بعد الأولى الهلال الثانية الجيش الملكي الثالثة الرابعة بيراميدز

ما موعد دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

من المنتظر أن تقام مباريات ربع نهائي البطولة، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.. على أن تقام المباراة النهائية يوم الجمعة 3 يناير 2025.