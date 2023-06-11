ما الفرق الفائزة بدوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ؟

عندما نتحدث عن تاريخ المتوجين بلقب دوري أبطال إفريقيا، يجب أن نتلفت في المقام الأول إلى سيطرة الأندية المصرية بشكل عام، والأهلي بشكل خاص على لقب البطولة.
الأهلي، تمكن من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في إحدى عشر مناسبات، وهو الأكثر تتويجًا بالبطولة على مدار التاريخ، متفوقًا على أقرب منافسيه بضعف عدد الألقاب.
السؤال الآن، ما هو سجل الفائزين بلقب دوري أبطال إفريقيا، وهو ما نتعرف عليه في التقرير التالي مع "جول GOAL".
ما هو سجل الفائزين بدوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ؟
يسيطر الأهلي المصري على بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل كبير، حيث يعد أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة برصيد 11 لقبًا.
فيما يواصل نادي الزمالك مطاردة غريمه التقليدي في دوري أبطال إفريقيا، حيث توج بخمسة ألقاب آخرها في 2002، وهو نفس عدد ألقاب مازيمبي الكونغولي.
وفي المجمل حقق 26 ناديًا لقب دوري أبطال إفريقيا على مدار تاريخ البطولة الطويل.
الفريق
البطل
الوصيف
سنوات التتويج
سنوات الوصافة
الأهلي - مصر
11
5
1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021, 2023
1983, 2007, 2017, 2018,2022
الزمالك - مصر
5
3
1984, 1986, 1993, 1996, 2002
1994, 2016, 2020
مازيمبي - الكونغو
5
2
1967, 1968, 2009, 2010, 2015
1969, 1970
الترجي - تونس
4
4
1994, 2011, 2018, 2019
1999, 2000, 2010, 2012
هافيا - غينيا
3
2
1972, 1975, 1977
1976, 1978
الوداد - المغرب
3
3
1992, 2017,2022
2011, 2019,2023
الرجاء - المغرب
3
1
1989, 1997, 1999
2002
كانون ياوندي - الكاميرون
3
0
1971, 1978, 1980
-
أشانتي كوتوكو - غانا
2
5
1970, 1983
1967, 1971, 1973, 1982, 1993
شبيبة القبائل - الجزائر
2
0
1981, 1990
-
إنيمبا - نيجيريا
2
0
2003, 2004
-
وفاق سطيف - الجزائر
2
0
1988, 2014
-
فيتا كلوب - الكونغو الديمقراطية
1
2
1973
1981, 2014
هارتس أوف أوك - غانا
1
2
2000
1977, 1979
النجم الساحلي - تونس
1
2
2007
2004, 2005
الإسماعيلي - مصر
1
1
1969
2003
أورلاندو بايرتس - جنوب إفريقيا
1
1
1995
2013
أسيك ميموزا - ساحل العاج
1
1
1998
1995
ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقيا
1
1
2016
2001
أوريكس دوالا - الكاميرون
1
0
1965
-
استاد أبيدجان - ساحل العاج
1
0
1966
-
كارا برازافيل - جمهورية الكونغو
1
0
1974
-
مولودية الجزائر
1
0
1976
-
يونيون دوالا - الكاميرون
1
0
1979
-
الجيش الملكي - المغرب
1
0
1985
-
الإفريقي - تونس
1
0
1991
-
دراجون - الكونغو الديمقراطية
0
2
-
1980, 1985
هارتلاند - نيجيريا
0
2
-
1988, 2009
شوتينج ستارز - نيجيريا
0
2
-
1984, 1996
الهلال - السودان
0
2
-
1987, 1992
مولودية وهران - الجزائر
0
1
-
1989
القطن - الكاميرون
0
1
-
2008
أفريكا سبورت - ساحل العاج
0
1
-
1986
غزل المحلة - مصر
0
1
-
1974
أشانتي جولد - غانا
0
1
-
1997
ريال باماكو - مالي
0
1
-
1966
الملعب المالي - مالي
0
1
-
1964
إينوجو رينجرز - نيجيريا
0
1
-
1975
نجم فيلانتي - توجو
0
1
-
1968
الصفاقسي - تونس
0
1
-
2006
سيمبا - أوغندا
0
1
-
1972
ناكيفوبو فيلا - أوغندا
0
1
-
1990
ناكانا - زامبيا
0
1
-
1991
ديناموز - زيمبابوي
0
1
-
1998
اتحاد الجزائر- الجزائر
0
1
-
2015
كايزر تشيفيز - جنوب إفريقيا
0
1
-
2021