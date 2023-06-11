ما الفرق الفائزة بدوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ؟

تعرف على أكثر الفرق فوزًا بدوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ، والفرق الأكثر نجاحًا في تاريخ البطولة..

عندما نتحدث عن تاريخ المتوجين بلقب دوري أبطال إفريقيا، يجب أن نتلفت في المقام الأول إلى سيطرة الأندية المصرية بشكل عام، والأهلي بشكل خاص على لقب البطولة.

الأهلي، تمكن من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في إحدى عشر مناسبات، وهو الأكثر تتويجًا بالبطولة على مدار التاريخ، متفوقًا على أقرب منافسيه بضعف عدد الألقاب.

السؤال الآن، ما هو سجل الفائزين بلقب دوري أبطال إفريقيا، وهو ما نتعرف عليه في التقرير التالي مع "جول GOAL".

ما هو سجل الفائزين بدوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ؟

يسيطر الأهلي المصري على بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل كبير، حيث يعد أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة برصيد 11 لقبًا.

فيما يواصل نادي الزمالك مطاردة غريمه التقليدي في دوري أبطال إفريقيا، حيث توج بخمسة ألقاب آخرها في 2002، وهو نفس عدد ألقاب مازيمبي الكونغولي.

وفي المجمل حقق 26 ناديًا لقب دوري أبطال إفريقيا على مدار تاريخ البطولة الطويل.