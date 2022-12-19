ما السر وراء قيام فرنسا بإجراء سبع تبديلات في نهائي كأس العالم؟

حدث فريد من نوعه في نهائي كأس العالم 2022.

شهد نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين الذي حسمها الأخير حالة فريدة من نوعها في تاريخ كرة القدم، حيث قام ديدييه ديشان مدرب منتخب الديوك الفرنسية بإجراء سبع تبديلات في المباراة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية، وخلال السطور القادمة نفسر لكم هذه الحالة النادرة التي شهدها النهائي المثير.

شارك الثنائي ماركوس تورام وراندال كولو مواني بدلاً من أوليفييه جيرو وعثمان ديمبيلي في الدقيقة 41؛ ثم كينجسلي كومان وإدواردو كامافينجا بدلًا من أنطوان جريزمان وتيو هيرنانديز في الدقيقة 71؛ كما جاء يوسف فوفانا في مكان أدريان رابيو في الدقيقة 96 وإبراهيما كوناتي بدلًا من رافاييل فاران في الدقيقة 113، وأخيرًا كبديل سابع أكسل ديساسي بدلًا من جول كوندي في الدقيقة 121، والتي ربما كانت المفاجأة لأنها لم تتناسب مع العدد المخصص من التبديلات.

لماذا تمكنت فرنسا من إجراء سبعة تغييرات في نهائي كأس العالم؟

التفسير هو أن استبدال فوفانا بدلًا من رابيو يندرج تحت بروتوكول "استبدال الارتجاج"، والذي يسمح باستبدال لاعب معرض لخطر الإصابة بالارتجاج دون مراعاة فترة التبديل أو عدد اللاعبين المستبدلين قبل تلك اللحظة، وهذا هو الاستثناء الذي قدمه الفيفا لكأس العالم وتم تنفيذه بالفعل منذ كأس العالم للأندية 2021.

في 8 يناير 2021، وافق مجلس إدارة كرة القدم العالمية على "بروتوكول الارتجاج'' للسماح بتبديل حالات الارتجاج أو الارتجاج المشتبه به خلال كأس العالم للأندية، الذي أقيم في الفترة من 1 إلى 11 فبراير في قطر حيث كانت أول مسابقة دولية تشهد تنفيذ هذا الإجراء.