ما السبب وراء ظهور الساعة في احتفالات آرسنال؟

لماذا تجمع لاعبو آرسنال لالتقاط صورة مع نسخة طبق الأصل من ساعة النادي الشهيرة في فولهام؟

ظهرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي للاعبي آرسنال بعد الفوز 3-0 أمام فولهام خارج ملعبهم على استاد كرافن كوتيج، حيث نشرها العديد من اللاعبين عبر حساباتهم.

لاعبي آرسنال ظهروا معًا في غرفة تغيير الملابس وهم يحتفلون جميعًا أثناء تجمعهم حول ساعة كبيرة، وهي نسخة طبق الأصل من الساعة الشهيرة التي كانت توجد على قمة منصة "كلوك إيند" الشهيرة في ملعب هايبري والآن تتمتع بمكانة مرموقة في استاد الإمارات.

بدأت العديد من النظريات المختلفة حول ما يمكن أن تعنيه الصورة، مع اعتقاد العديد من المشجعين أن ميكيل أرتيتا قد استخدم الساعة خلال حديثه مع الفريق قبل المباراة لتحفيزهم.

ولكن كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، علم "جول" أن الساعة في الواقع جزء من خطة أوسع من أرتيتا لجعل غرف ارتداء الملابس تبدو وكأنها في ملعب الإمارات هذا الموسم.

تم تعليق صور شعار آرسنال في جميع غرف تبديل الملابس من قبل موظفي النادي منذ بداية الموسم، في حين تم أيضًا وضع صور مختلفة للفريق واللاعبين.

كانت يوم الأحد هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الساعة المقلدة، ولهذا السبب أراد اللاعبون التقاط صورة لها بعد الفوز 3-0 الذي عزز تقدم آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز .

أداء آرسنال خارج ملعبه ممتازًا هذا الموسم حيث فاز في 11 من 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في رحلاتهم، وكان فوز فولهام يوم الأحد هو خامس دربي لهم خارج أرضهم هذا الموسم، وفازوا بالخمسة دون أن تهتز شباكهم بأي هدف ولم يتبق على متصدر الدوري سوى خمس مباريات خارج أرضه هذا الموسم بما في ذلك مباريات ليفربول ونيوكاسل ومانشستر سيتي.

ويستضيف آرسنال مساء الخميس سبورتينج لشبونة في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي.