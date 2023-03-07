ما السبب؟ تأجيل مباراة تشيلسي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا

جول العربي
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Chelsea celebrating Wesley Fofana goal for Chelsea 2022-23Getty Images
تشيلسي vs بوروسيا دورتموندتشيلسيبوروسيا دورتمونددوري أبطال أوروبا

تأجيل مباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تقرر تأجيل انطلاق مباراة فريق تشيلسي ضد بوروسيا دورتموند، مساء اليوم في إياب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة 10 دقائق بعد وصول الفريق الألماني متأخرًا إلى ستاد ستامفورد بريدج.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بهزيمة البلوز بهدف نظيف، ولا يوجد أمامهم سوى الفوز اليوم من أجل مواصلة مشوارهم بالبطولة.

ووصل العملاق الألماني دورتموند بعد نصف ساعة من الموعد الذي كان محدد الوصول به بسبب الازدحام المروري حول الاستاد.

وأكد إيدن تيرزيتش، مدرب دورتموند أن الحافلة ظلت عالقة خارج الاستاد في فولهام لمدة 15 دقيقة تقريبًا مما أعاق استعداد الفريق.

Chelsea Dortmund pre-matchGetty Images

وقال تيرزيتش، لشبكة قنوات "بي تي سبورت": "لقد تأخرنا قليلًا لكننا الآن هنا ونحن مستعدون سنقاتل من أجل الجولة التالية".

وتايع: "لم نكن نعرف ما إذا كنا سنبدأ في الوقت المحدد أو إذا كان هناك تأخير في انطلاق المباراة، كنا أمام الملعب لمدة 15 دقيقة ذلك كان الأمر مزعجًا للغاية لكن هذا لن يوقفنا اليوم ".

ويمر فريق تشيلسي بفترة صعبة وتراجع كبير في المستوى، حيث يحتل المركز العاشر ببطولة الدوري الإنجليزي، ويقترب من توديع دوري الأبطال إذا تعرض للهزيمة أو تعادل مساء اليوم.

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