ما الذي يحدث داخل الزمالك؟ استقالة وتضارب تصريحات

يبدو أن الأمور ليست مستقرة داخل الزمالك

أثار إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك الجدل، بعدما خرج بتصريحات يعلن خلالها بتقديم اللجنة استقالتها لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ليحدث تكذيب لما قاله من جانب أعضاء اللجنة.

وعقد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي جلسة مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وسط أنباء حول إمكانية تعيين لجنة جديدة لإدارة القلعة البيضاء الفترة القادمة.

ماذا قال إبراهيم عبد الله؟

وقال عبد الله خلال تصريحات لقناة "صدى البلد": "الشائعات تهدم الاستقرار، ولم يكن لدينا معلومة بشأن تغيير اللجنة، ولكن سنرفع الحرج واحترامًا لأنفسنا قدمنا استقالتنا".

وتابع: "قدمنا لنادي الزمالك ما نستطيع أن نقدمه، والقلعة البيضاء لها أبناء مخلصين وأي لجنة تستطيع أن تقدم الكثير، والزمالك لا يقف على شخص، وهناك إجراءات وتقاليد وتراث، وكل مجلس يأتي من أجل مواصلة البناء، فالتغيير سنة الحياة".

وشدد عبد الله على أن اللجنة قدمت استقالتها بالفعل، مشيرًا إلى أنهم تولوا المسؤولية في وقت عصيب جدًا، والهدف كان الحفاظ على نادي الزمالك، وأثبتنا للجميع أن الدولة تحمي القلعة البيضاء.

ماذا قدمت اللجنة لنادي الزمالك؟

إبراهيم عبد الله أكد على أن نادي الزمالك لم تصله أي تبرعات من أحد، حيث قال: "لم يتبرع أحد للزمالك بجنيه واحد، أو حتى بكيلو برتقال، والزمالك أكبر من أن يتبرع له أحد، فهم اسم كبير ويستطيع أن يبقى أغنى نادي في مصر".

وعن عمل اللجنة قال عبد الله: "وزير الشباب والرياض لم يتدخل في أي قرار يخص الزمالك، كنا نستعين به في الأزمات فقط، حيث ساهم في حل أزمة التأمينات لرفع الحجز على النادي، وقام بحل أزمة الضرائب وتدخل لعدم سحب أرض 6 أكتوبر بسبب عدم البناء عليها".

وواصل: "مديونيات الزمالك للحكومة وصلت إلى مليار و300 مليون جنيه، بسبب تراكم سنوات لمصلحة الضرائب والتأمينات والأوقاف، بالإضافة إلى المديونيات الكثيرة التي نقوم بتسديدها، بجانب مستحقات متأخرة".

من الذي نفى الاستقالة؟

من جانبه نفى حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، تصريحات إبراهيم عبد الله حول الاستقالة، مشيرًا إلى أن لن يستطيع أن يصدق إلا الأشخاص المنوطين بالأمر نفسهم، وأنه يحدث تواصل بشكل مستمر معهم.

وقال السمري: "لم نتقدم بالاستقالة، بالفعل اجتمعنا مع وزير الشباب والرياضة، ولكبن بهدف مناقشة ملف شركة كرة القدم، لأن الأمر ليس مجرد كلمة، بل هذا الملف كان ضخم جدًا ويحتاج إلى تشريعات ومناقشات وهيكلة كاملة".

واختتم السمري تصريحاته قائلًا: "قد يكون هناك تراجع عن الاستقالة أو تأجيلها لا أعلم، ولكن حتى هذه اللحظة لم نتقدم باستقالتنا، ولم نتناقش مع الوزير بخصوص هذا الأمر".

نفي آخر لتصريحات إبراهيم عبد الله:

حرص هشام إبراهيم على نفي ما تردد حول تقدم اللجنة باستقالتها لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، حيث قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "الشائعات كثيرة وتعودنا عليها، خاصة في اليوم المباشر لأي مباراة، وبالفعل اجتمعنا مع الوزير ولكن لم نتحدث عن الاستقالة".

وتابع: "اجتماعنا مع وزير الشباب والرياضة كان بهدف اتخاذنا قرارًا بتأسيس شركة الزمالك لكرة القدم، ومطلوب الحصول على موافقته، وآليات قانونية، واللجنة مستمرة في عملها حتى آخر لحظة".

ما الذي يحدث داخل الزمالك؟

وعلق الإعلامي أحمد شوبير على ما يحدث داخل الزمالك، حيث أكد على أنه لن يتحدث عن أي أمور تخص القلعة البيضاء، مفضلًا الانتظار حتى يتم الإعلان عن الأمور بشكل رسمي.

تصريحات شوبير تثير الجدل حول قرارات قد يتم اتخاذها من داخل نادي الزمالك، أو من جانب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بتعيين لجنة جديدة، أو باستمرار اللجنة الحالية.

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