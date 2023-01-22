"ما الذي فاز به؟ مورينيو فاز بكل شيء".. سكولاري يُهاجم ترشيح إنريكي لقيادة البرازيل!

هجوم حاد على لويس إنريكي.

ترشيح لويس إنريكي لتولي منصب تدريب منتخب البرازيل فتح الباب لكثير من الانتقادات لمدرب منتخب إسبانيا السابق، وأول من هاجم المدرب الإسباني، هو لويس فيليبي سكولاري آخر متوج بكأس عالم مع البرازيل عام 2002 والمدير التقني الحالي لنادي أتلتيكو باراناينسي.

في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية يرى سكولاري أن إنريكي يفتقر إلى البطولات ولن يتمكن من قيادة السيليساو قائلًا: "ما الذي فاز به؟ يجب أن يقدم أداءً، إنه جيد جدًا لكن لقد خسر كل شيء ماذا يعني ذلك أنه جيد؟ مورينيو فاز بكل شيء".

وأضاف سكولاري مهاجمًا فكرة التعاقد مع مدرب أوروبي قائلًا: "إذا كان بإمكاني قيادة فرق أخرى، فلماذا لا يمكنهم ذلك؟ إذا كانت لديهم جودة يجب أن يتولوا مسؤولية البرازيل، ما أعتقد أنه سيكون من الأسهل تعيين مدرب من أمريكا الجنوبية بدلاً من رجل أوروبي".

إدينالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي يعتزم السفر إلى أوروبا في الأسابيع المقبلة لإتمام التعاقد مع المدرب الجديد للسيليساو والذي سيكون أجنبيًا مخترقًا التقاليد السارية حتى الآن بتعيين مدرب برازيلي.

الجدير بالذكر أن إنريكي في ثلاثة مواسم مع برشلونة، قادهم لحصد تسعة ألقاب، ومنذ رحيله لم يتمكن نادي البلوجرانا من الفوز بدوري أبطال أوروبا، بينما قاد منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022 وودع من دور ال16 على يد منتخب المغرب.