‎موقع جول يكشف عن الجائزة المالية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بما في ذلك المبلغ الذي يحصل عليه الفائز بالبطولة في نسختها الأولى...

ينتظر الجميع وبفارغ الصبر بطولة كأس العالم 2025، في نسختها الجديدة والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف القادم، بمشاركة كوكبة من الفرق العالمية.

البطولة ستقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا في 8 مجموعات تم إجراء القرعة بينهم وتحديد المجموعات، وتشهد مشاركة 5 فرق عربية هي الأهلي المصري والهلال السعودي والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على الجوائز المالية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والمبلغ الذي يحصل عليه الفرق الفائز باللقب.

متى موعد كأس العالم للأندية 2025؟

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقامة المسابقة في الفترة من 15 يونيو 2025، وحتى 13 يوليو، على أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، النسخة الأولى من البطولة والتي تقام كل أربع سنوات.

ومن المنتظر أن يفتتح الأهلي المصري، مباريات البطولة أمام إنتر ميامي، الأمريكي يوم الأحد 15 يونيو 2025، على ملعب هارد روك.

ما الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2025؟

بالرغم من أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن الجوائز بشكل رسمي، إلا أنه وبحسب التقارير الصحفية ستحصل الفرق على مكافآت مجزية بعد المشاركة في المسابقة، وستزيد عن التي حصل عليها المشاركين في الشكل القديم للمسابقة.

ويحصل الفريق الفائز بكأس العالم للأندية بشكله القديم على 5 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 4 مليون دولار، والمركز الثالث 2.5 مليون دولار، بينما تنتعش خزائن المركز الرابع بـ 2 مليون دولار.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن قيمة الجوائز للفرق المشاركة في البطولة قد إلى 2.65 مليار دولار، ولم يتم حتى الآن الكشف عن تفاصيل توزيع تلك المبالغ.

وبحسب التقارير الصحفية فإن كل فريق من الفرق المشاركة سيحصل على 50 مليون دولار، نظير المشاركة في البطولة، بخلاف جوائز الأداء والترتيب في المجموعات.

كما سيحصل البطولة الذي يرفع اللقب الأول لكأس العالم للأندية بثوبها الجديد، على نحو 100 مليون دولار أمريكي، ولكن هذه الأرقام تبدو أكبر من المتوقع خاصة بعد نقل المباريات بالمجان.

وفي هذا السياق، كان خالد مرتجي، أمين الصندوق في النادي الأهلي المصري، قد كشف في حوار تلفزيوني عن حقيقة حصول الفرق المشاركة في البطولة على 50 مليون دولار، وقال: "هذه الأرقام ولا في الأحلام، لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، ولكن رئيس الفيفا ناقش هذا الأمر مع الفرق، وأخبرنا أن أرباح البطولة ستذهب إلى الفرق المشاركة، ولكن بعد أن يتم خصم مصاريف البطولة، من إقامة وانتقالات".

وأوضح أن لكل فريق مقابل مادي - لم يحدد بعد - نظير المشاركة ثم يرتفع المبلغ بعد ذلك بحسب النتائج في المسابقة، نافيًا وجود تقسيمة مختلفة للفرق بحسب القارات المختلفة وأن أندية أوروبا لن تحصل على عوائد أكبر من أندية إفريقيا بل سيكون المعيار الوحيد هو النتائج والتقدم في الأدوار داخل المسابقة.