ما الأسباب؟ رونالدو خارج قائمة النصر لمواجهة استقلال دوشنبه

النصر يخوض مواجهته الأخيرة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الثلاثاء

غادرت بعثة النصر السعودية صباح اليوم باتجاه طاجيكستان استعدادًا لمواجهة استقلال دوشنبه في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الثلاثاء.

المفاجأة كانت بغياب النجم كريستيانو رونالدو عن البعثة لينضم للموقوفين علي لاجامي ومارسيلو بروزوفيتش والمصاب أليكس تيليس، وقد استبعد المدرب لويس كاسترو كذلك الظهير الأيمن سلطان الغنام لشعوره بالإرهاق.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب البرتغالي قرر استبعاد مواطنه من المباراة بهدف إراحته، خاصة بعدما كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة برسبوليس السابقة في دوري الأبطال ورغم ذلك خاض مواجهة الديربي أمام الهلال يوم الجمعة الماضي.

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النصر كان قد خسر أمام الهلال 3-0 ليتسع الفارق بينهما في صدارة دوري روشن السعودي إلى 7 نقاط.

يُشار إلى أن النصر حسم تأهله إلى دور الـ16 متصدرًا لمجموعته بعدما رفع رصيده في الجولة السابقة إلى 13 نقطة.