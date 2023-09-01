"مأساة كبرى" .. يويفا ينتقد تعديلات البريميرليج لحماية اللاعبين

انتقادات لاذعة لخطوات الاتحاد الإنجليزي للحد من الوقت الضائع

وصف زفونيمير بوبان مدير كرة القدم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تغيير قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه "سخيف"، مشيرًا إلى أنه لن يتم اعتماده في المسابقات الأوروبية.

قبل موسم 2023/24، قرر الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإنجليزي لكرة القدم (EFL) اتباع نهج الفيفا فيما يتعلق بوقت الضائع في كأس العالم 2022.

وهذا يعني أن الحكام سيضيفون الوقت الفعلي الذي فقد في الاحتفالات بالأهداف، والتبديلات، والإصابات، والركلات الجزاء، وحالات الطرد إلى 90 دقيقة.

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وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الوقت البدل ضائع في المباريات الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع ذلك، تعرضت هذه القاعدة لانتقادات من "يويفا".

وقال بوبان وفقًا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية: "إنه أمر مطلق السخرية من حيث رفاهية اللاعبين، إنها نوع من المأساة الصغيرة أو الكبيرة لأننا نضيف ما يقرب من 12 و 13 و 14 دقيقة، وهي دقائق صعبة جدًا للعب".

وأضاف: "أستطيع أن أتحدث من خبرتي، خاصة لاعب وسط سابق عندما تشعر بالتعب، يكون ذلك في الـ30 دقيقة الأخيرة من المباراة وبعد ذلك يأتي شخص ما ويضيف 15 و 12 و 14 دقيقة إضافية للمباراة".

وتابع: "كم مرة تحدثنا بنقد عن التقويم وعدد المباريات الكبير؟ نحن لا نستمع إلى اللاعبين والمدربين في إنجلترا، تعرفون شيئًا أكثر منا لأن لديكم المزيد من المباريات".

وأتم: "الآن نقوم بإضافة ست أو سبع دقائق إضافية في كل مباراة - أكثر من 65 مباراة تعني ما يقرب من 500 دقيقة إضافية في الموسم هذا يعادل ست مباريات إنه أمر مجنون إنه كثير جدًا، لذا لن نفعل ذلك سنتبع إرشاداتنا".