مايكون يعود للنصر بعد الاتفاق على البقاء لعام إضافي

هناك إمكانية الاستمرار مع الفريق لموسمين

يستعد مايكون بيريرا مدافع فريق النصر السعودي، لاستكمال الموسم الحالي مع ناديه بشكل طبيعي، بعد وصوله إلى الرياض قادماً من تركيا.

تعاقد مايكون مع النصر كان ينتهي الموسم الحالي، لكن أزمة كورونا وتوقف النشاط الرياضي بمختلف أنحاء العالم، أدى إلى حالة من الارتباك.

وبعد محادثات مكثفة بين إدارة النصر، ونادي جلطة سراي التركي، تقرر استكمال اللاعب مشواره مع الفريق السعودي حتى الخامس من أكتوبر القادم.

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ويأتي ذلك بعد الاتفاق على جميع النواحي المالية بين كل الأطراف، بالحصول على مخالصة كاملة عن العام المتبقي من عقد اللاعب مع الفريق التركي.

وفي النهاية اتفق النصر على ضم صاحب الـ31 سنة لمدة عام كامل إضافي بعد نهاية هذا الموسم، مع إمكانية التمديد لعام آخر.

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يذكر ان النصر يحتل المركز الثاني بجدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ45 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر بعد 22 جولة.