مايكل جوردن يكشف دور نيمار في رعاية شركته لقميص سان جيرمان

نيمار صاحب دور كبيرة في تلاقي الطرفين..

كشف مايكل جوردن، أسطورة كرة السلة السابق، عن الدور الذي لعبه نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، في الشراكة التي أقامها مع النادي الفرنسي.

وتعد ماركة الملابس الخاصة بجوردن، والتابعة لشركة نايك الأمريكية، راعية لقميص باريس سان جيرمان منذ عام 2018.

جوردن، قال في تصريحات نقلها موقع "أر أم سي سبورت" الفرنسي: "في الواقع، رغب باريس سان جيرمان في إقامة هذه الشراكة، وكان نيمار من كبار المعجبين بالعلامة التجارية الخاصة بنا، لذلك كان الاتفاق أسهل".

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وأضاف النجم الأمريكي: "باريس تمثل الموضة، ونحن علامة تجارية ترفيهية، لذا كانت الشراكة بيينا بهذه البساطة".

وكان التعاون بين الجانبين مثمرًا، إذ تم بيع أكثر من مليون قميص للفريق الفرنسي، الذي يحمل شعار لاعب كرة السلة "Jumpman".

ويذكر أن البي إس جي، يحتل صدارة الدوري الفرنسي، برصيد 49 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه.