الانتقالات
الانتقالات

مايكل بالاك: على هازارد أن يحدد قراره بشأن مستقبله مع تشيلسي

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Getty Images
بالاك يتحدث عن مستقبل هازارد مع تشيلسي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال النجم الألماني المعتزل مايكل بالاك إن ما يحدث حول مسألة احتمالية انتقال إيدين هازارد إلى ريال مدريد أمر غريب، وإن على هازارد تحديد ماذا يريد.

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وكان إيدين هازارد قد ارتبط بالعديد من الأخبار التي تحدثت عن احتمالية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبخصوص ذلك، رأى مايكل بالاك أن الغموض الذي يحيط بمستقبل هازارد أمر غير إيجابي بالنسبة لنادي تشيلسي وبالنسبة لهازارد نفسه.

وقال بالاك: "إذا كان هازارد يريد الرحيل عليه إخبار إدارة تشيلسي، وإذا كان يريد الرحيل على إدارة تشيلسي أن تتفهم هذا الأمر أيضًا"

وأضاف: "هازارد أحد أفضل لاعبي العالم، ورحيله عن تشيلسي سيكون خسارة كبيرة للبلوز بدون شك، ولكن إذا كانت رغبته تشير إلى ذلك فلا يمكن منعه على أية حال"

يذكر أن هازارد قد اعتاد مغازلة ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، حيث صرح في أكثر من مرة أن حلم حياته يتمثل في ارتداء قميص الفريق الملكي.

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