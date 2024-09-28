صديقة ابنه المتوفي .. مايكل بالاك يعلن الارتباط بفتاة تصغره بـ25 عامًا!

أعلن عن العلاقة عبر موقع إنستجرام

بعد فترة من الاختفاء عن الساحة، قرر النجم الألماني السابق مايكل بالاك العودة إلى الأضواء مرة أخرى، وذلك من خلال ارتباطه بفتاة عمرها 23 سنة فقط.

بالاك قرر الدخول في علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء صوفيا شنايدرهان، والتي كانت من الأصدقاء المقربين لابنه إميليو، والذي توفي عندما كان عمره 18 سنة في عام 2021 في حادث دراجة رباعية في البرتغال.

وقالت صحيفة "ماركا" إن بالاك البالغ من العمر 48 سنة قام بتعزيز علاقته بصوفيا بعد وفاة ابنه، ليعلن عن علاقته العاطفية معها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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وقامت صوفيا بمشاركة صورة مع بالاك في جزيرة سيلت الألمانية في بحر الشمال، ليقوم نجم بايرن ميونخ وتشيلسي السابق بالتعليق عليها برمز تعبيري عبارة عن "قلب"، ليؤكد الأنباء التي انتشرت حول ارتباطهما.

يذكر أن بالاك اعتزل كرة القدم في عام 2012 بعد رحلة طويلة قضاها مع أندية كيمنيتسر وكايزرسلاوترن وباير ليفركوزن وبايرن ميونخ وتشيلسي، وخاض 98 مباراة دولية، ويعمل حاليًا كمعلق تلفزيوني.