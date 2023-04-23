ماوريسيو بوتشيتينو يقترب من تدريب تشيلسي .. وغرفة ملابس "البلوز" ترد!

المدرب الأرجنتيني أصبح المرشح الأوفر حظًا لتدريب تشيلسي الإنجليزي، وسط ردود فعل واضحة من غرفة الملابس!

يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي مسلسل بحثه عن مدير فني جديد بعد إقالة جراهام بوتر قبل عدة أسابيع، وأصبح الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المرشح الأوفر حظًا لنيل هذه المهمة.

صحيفة "The Telegraph" الإنجليزية أكدت أن الحديث عن وصول بوتشيتينو إلى تشيلسي تلقى رد فعل جيد للغاية في غرفة الملابس، حيث أبدى اللاعبون حماسهم لفكرة تولي الأرجنتيني قيادة الفريق ويقدرون قدراته التدريبية ومهاراته وخبراته.

ويتصدر بوتشيتينو حاليًا قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي، متقدمًا على عدة أسماء أبرزها البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بيرنلي.

وشهدت الأيام القليلة الماضية انسحاب أسماء بارزة من سباق تدريب تشيلسي، على رأسها الألماني يوليان ناجلسمان، والإسباني لويس إنريكي.

يذكر أن بوتشيتينو عاطل عن العمل منذ إقالته من قبل باريس سان جيرمان في يوليو 2022، لكن من المحتمل أن يعود إلى التدريب قريبًا.

وارتبط المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 51 عامًا أيضًا بريال مدريد وناديه السابق، توتنهام، لكن تشيلسي يبدو قريبًا من الفوز بسباق التعاقد معه.