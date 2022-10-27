ماهي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2022..

يستضيف ملعب هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2022.

الزمالك يلعب السوبر المصري 2022 بصفته بطل الدوري المصري 2021-22، ويسعى "الفارس الأبيض" إلى حصد اللقب الخامس في المسابقة، والأول منذ موسم 2019-20.

أما الأهلي، فيلعب كأس السوبر المصري 2022 بصفته وصيف آخر نسخة مكتملة من بطولة كأس مصر، ويسعى إلى التتويج رقم 12 له في المسابقة، والأول منذ موسم 2018-2019.

إذا كنت تريد متابعة المباراة، "جول" يرشدك في التقرير التالي إلى كل القنوات التي تذيع المباراة في هذا الصدد.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2022 هو يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، على ملعب هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري؟

تذاع مباريات البطولات المصرية المختلفة على قناة أون تايم سبورتس حصريًا، وستتمكن من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري عبر شاشتها.

كما يمكنك أيضًا متابعة المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية، التي ستذيع كأس السوبر المصري 2022 بين الأهلي والزمالك بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي، وفارس عوض.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الزمالك الجمعة 28 أكتوبر 2022،

19:00 مصر، 21:00 الإمارات، 20:00 السعودية OnTime Sports 1 HD,

AD SPORTS 1 HD,

AD SPORTS 2 HD هزاع بن زايد

كيف تتابع مباراة الأهلي والزمالك عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

الحدث طريقة المتابعة عبر الإنترنت الأهلي - الزمالك جول

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري؟

يمكنك استقبال القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2022 بسهولة عبر الإنترنت، حيث تذاع كافة القنوات على عدد من الأقمار الصناعية، وعلى رأسها نايل سات، وعرب سات.