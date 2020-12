مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

مانشستر يونايتد 0 × 0 مانشستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

92' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة...

91' تصوييييييبة من رودري من أمام منطقة الجزاء يطير لها دي خيا ويمسك الكرة من على يمينه.

85' هدوء في نسق المباراة في هذه الأثناء.

81' دي بروينه ينفذ الضربة الحرة بتسديدة ترتطم بالجدار.

79' بطاقة صفراء أولى في المباراة يتحصل عليها ماجواير بعد تدخل على جيسوس أمام منطقة الجزاء.

74' دخول مارسيال وخروج جرينوود

68' أمامية راااااااائعة تضع جيسوس في مواجهة دي خيا، لكنه يستلم الكرة بدوران للخلف ثم يمررها لدي بروينه الذي يرسل تسديدة أرضية تصطدم بماجواير.

66' توريس يدخل بدلاً من رياض محرز.

59' عرضية أرضية من اليمين عن طريق ووكر يبعدها الدفاع.

54' بينية راااااااائعة من بوجبا تصل لراشفورد في يسار منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة أرضية تمر إلى خارج الملعب من على يمين إيدرسون.

49' الحكم يعود للفيديو ويلغي الهدف بداعي التسلل على راشفورد.

48' عرضية من اليمين عن طريق فيرنانديس وصلت لراشفورد الذي استلم بمراوغة لووكر الذي تدخل عليه بقوة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء.

48' ركلة جزاااااااااء لمانشستر يونايتد...

47' بداية الشوط الثاني...

46' نهاية الشوط الأول...

43' هدوء في اللقاء مع اقتراب نهاية الشوط الأول، ويبدو أننا نتجه للتعادل السلبي.

35' مرتدة سرييييييييعة للسيتي تبدأ بانطلاقة في اليسار من جيسوس الذي يمرر الكرة لدي بروينه فيضع محرز في مواجهة دي خيا في يمين منطقة الجزاء، حيث يرسل تسديدة يعترضها دي خيا ثم يتابعها البلجيكي بتسديدة تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

31' ركنية من اليمين ينفذها شاو بعرضية يقابلها ماجواير برأسية تمر عالية إلى ضربة مرمى.

30' خطيييييييرة لليونايتد بعرضية أرضية من اليمين عن طريق راشفورد يقابلها بوجبا بتسديدة يسارية تمر عالية إلى خارج الملعب.

27' عرضية رااااااااااائعة من اليسار عن طريق محرز من ركلة حرة، تصطدم بلينديلوف ودياس ثم تصل الكرة سهلة ليد دي خيا.

26' محرز يرسل كرة أمامية من وسط الميدان، تصل لجيسوس في مواجهة دي خيا لكنه يرسل تسديدة تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

21' أووووووووووووووووو.. ستيرلينج يتلاعب بالدفاع في يسار منطقة الجزاء، ثم يرسل تسديدة أرضية يعترضها ماجواير.

17' فريد يعود لأرضية الميدان.

15' فريد يخرج من الملعب بعد تعرضه لإصابة، واليونايتد يلعب منقوص.

11' خطييييييييييييييييييييييييييرة لمانشستر يونايتد بعرضية من الركنية تلمس رأس لينديلوف ثم ينطلق لها ماكتوميناي وينزلق للكرة عند القائم الأيسر، لكنها تمر منه إلى ضربة مرمى.

11' بوجبا يرسل كرة من أمام يسار منطقة الجزاء إلى برونو في يمين المنطقة، فيرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع للركنية.

7' دي بروينه يمرر كرة لستيرلينج الذي يستلمها في يسار منطقة الجزاء، لكنها تطول منه وتمر إلى ضربة مرمى.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

التشكيل | 4-3-1-2

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون بيساكا

بول بوجبا - سكوت ماكتوميناي - فريد

برونو فيرنانديش

ماسون جرينوود - ماركوس راشفورد

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

جواو كانسيلو - روبن دياش - جون ستونز - كايل ووكر

رودري - فيرناندينيو

رحيم ستيرلينج - كيفن دي بروينه - رياض محرز

جابرييل جيسوس

Your City team to take on United! 💙



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Fernandinho (C), De Bruyne, Mahrez, Sterling, Jesus



SUBS | Steffen, Gundogan, Laporte, Bernardo, Torres, Mendy, Foden



⚽️ @haysworldwide

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6xsGOaHfcL