مان سيتي ضد ليستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الحي والمباشر لحظة بلحظة لمباراة مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقامة على ملعب الاتحاد.

مانشستر سيتي × ليستر سيتي

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تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

بنيامين ميندي - ناثان آكي - إيريك جارسيا - كايل ووكر

فيرناندينيو - رودريجو

فيليب فودين - كيفن دي بروينه - رياض محرز

رحيم ستيرلينج

البدلاء: تومي دويلي - ليام ديلاب - زينتشينكو - زاك ستيفنز - إمريك لابورت - فيران توريس - كولي بالمر

تشكيل ليستر سيتي:

التشكيل | 4-1-4-1

كاسبر شمايكل

جيمس جاستين - جوني إيفانز - كاجلار سويونكو - تيموثي كاستانيي

ويلفريد نديدي

هارفي بارنس - دينيس برايت - يوري تيليمانس - دانييل آمارتي

جيمي فاردي

البدلاء: كريستيان فوكس - جيمس ماديسون - بيريز - داني وارد - إيهانتشو - مارك ألبرايتون - حمزة تشودهاري

ليستر هو الآخر يحظى ببداية مميزة حيث فاز في أول مباراتين له في الدوري على وست بروميتش وبيرنلي، قبل الهزيمة من آرسنال في بطولة كأس كاراباو الأسبوع الماضي.

فاز مانشستر سيتي في مباراته الأولى على وولفرهامبتون بهدفين لهدف، ويسعى لاستكمال سعيه لإعادة لقب البريميرليج إلى خزائنه بعد خسارته العام الماضي لغريمه ليفربول.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول لمباراة مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، والمقامة على ملعب الاتحاد.