مانشستر سيتي وليون: مباشر لحظة بلحظة
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(C)Getty Images
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مانشستر سيتي 1 × 3 ليون
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إذن سيواجه ليون بايرن ميونخ في نصف النهائي.
FULL TIME | We bow out of the @ChampionsLeague— Manchester City (@ManCity) August 15, 2020
🔵 1-3 ⚪️ #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM pic.twitter.com/ccdwe74YSD
أقصى الفريق الفرنسي يوفنتوس من دور 16 في مفاجأة قوية بعد أن فاز في الذهاب 1-0 وخسر في الإياب 2-1، ليتأهل لربع النهائي بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض، كذلك وصل السيتي لهذا الدور بمفاجأة أخرى هي إقصاء ريال مدريد من الدور السابق، وذلك بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 2-1.
أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة مانشستر سيتي ضد أوليمبيك ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، والتي تقام على ملعب جوزيه ألفالادي.