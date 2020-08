مانشستر سيتي وليون: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 1 × 3 ليون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

إذن سيواجه ليون بايرن ميونخ في نصف النهائي.

FULL TIME | We bow out of the @ChampionsLeague



🔵 1-3 ⚪️ #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM pic.twitter.com/ccdwe74YSD