مانشستر سيتي وآرسنال: مباشر لحظة بلحظة

47' دي بروينه أرسل عرضية متوسطة الارتفاع من اليمين اعترضها لويز برعونة، قعبرت منه ووصلت لستيرلينج في يمين المنطقة، فأرسل تسديدة قوية سكنت الشباك من على يمين لينو.

47' جوووووووووووووووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق ستيرلينج.

46' دي بروينه ينفذ الضربة الحرة بعرضية يبعدها الدفاع.

46' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' خطأ لمانشستر سيتي بعد تدخل من موستافي على ستيرلينج بعد منتصف الميدان.

43' عرضية خطيييييييييييييرة من الضربة الحرة عن طريق ساكا ينطلق لها موستافي وينزلق للحاق بها، لكنها تعبر من أمام قدمه إلى ضربة مرمى.

42' خطأ لآرسنال من اليسار بعد تدخل من ووكر على تيرني.

40' تمريرات بين عناصر آرسنال في الخلف في بداية للهجوم على مانشستر سيتي.

39' ستيرلينج يرسل تسديدة قوية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

37' دي بروينه مرر كرة رائعة من أمام منطقة الجزاء وضعت محرز في مواجهة لينو في يمين المنطقة، فأرسل تسديدة أرضية أبعدها الألماني.

37' يا ربااااااااه، لينو يتألق من جديد.

35' خطييييييييرة لمانشستر سيتي بتسديدة من سيلفا في يسار منطقة الجزاء يبعدها لينو.

34' مانشستر سيتي يجد نفسه أخيرًا ويحاصر آرسنال.

32' أمامية من لويز يتصارع عليها نكيتياه مع جارسيا الذي يمسكه ويلقي به على الأرض أمام ناظري الحكم الذي يقول لاشيء ويشير لنكيتياه بالنهوض.

30' هدوء في المباراة في هذه الأثناء.

28' الكرة تتحول لآرسنال وتصل للويز الذي يرسل كرة أمامية يعترضها الدفاع قبل أن تصل لنكيتياه.

27' ضغط من مانشستر سيتي في هذه الأثناء وتراجع تام لآرسنال.

25' دي بروينه يمرر كرة خاطئة لويلوك أمام منطقة الجزاء، فيمررها لنكيتياه الذي يرسلها لأوباميانج في اليسار، فيقابلها بتسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

25' بالفعل يدخل دافيد لويز ويخرج ماري في تبديل اضطراري ثاني لآرسنال.

22' دافيد لويز يتجهز للنزول في هذه الأثناء.

21' بابلو ماري يسقط في هذه الأثناء وجهاز طبي آرسنال يدخل الملعب لعلاجه.

20' الخطيييييييييير ووكر يتوغل حتى يدخل يمين منطقة الجزاء، ثم يمرر الكرة لجيسوس الذي يتركها للقادم من الخلف بغرابة، لكن لا يوجد زميل.

19' تمريرة أرضية أمامية من سيبايوس تبحث عن نكيتياه المنطلق في مناطق مانشستر سيتي، لكن جارسيا هو الأقرب.

18' ووكر يحاول التوغل في اليمين، لكن دفاع منظم من آرسنال.

16' ساكا ينفذ الركنية بعرضية يبعدها الدفاع الأزرق.

16' أوباميانج ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يبعدها ووكر للركنية.

15' عزيزي المتابع صدق أو لا تصدق .. آرسنال حتى الآن أفضل من مانشستر سيتي.

13' عرضية خطييييييييييرة من اليمين عن طريق ساكا يحولها نكيتياه إلى مرمى إيدرسون، لكن إلى ضربة مرمى من على يسار البرازيلي.

11' آرسنال حتى الآن ناجح في مجاراة مانشستر سيتي رغم ندرة الفرص.

10' بداية هجوم لآرسنال بتمريرات في الخلف، وضغط قوي من عناصر مانشستر سيتي.

9' ركنية للسيتي من على يمين المرمى ينفذها دي بروينه بعرضية تصل إلى محرز الذي يرسل تسديدة تعبر إلى ضربة مرمى من على يمين لينو.

8' تشاكا لن يكمل المباراة، ويخرج الآن بداعي الإصابة ويدخل بدلاً من سيبايوس.

5' تشاكا يشتكي من إصابة فيوقف الحكم اللعب لعلاجه.

4' دي بروينه ينفذ الضربة الحرة بتسديدة قوية تخرج إلى ضربة مرمى.

3' خطأ لمانشستر سيتي من على حافة منطقة الجزاء على يسار القوس بعد تدخل من ماري على ستيرلينج.

2' مانشستر سيتي على اليسار بالأزرق السماوي المعتاد، وآرسنال على اليمين بالأسود الرديف.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

