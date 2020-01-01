ماني يكشف السبب الرئيسي لنجاحه مع ليفربول

انطلاقة مميزة حظى بها المهاجم السنغالي العام الماضي

كشف ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن السبب الرئيسي وراء تألقه الحالي مع الريدز، وسجله التهديفي المميز مع الفريق السنوات الأخيرة.

ماني نجح في الحصول على لقب هداف البريميرليج الموسم الماضي، بالمناصفة مع زميله محمد صلاح، والمهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

وواصل اللاعب نجاحاته بتحقيق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، كما جاء رابعاً بترتيب الكرة الذهبية التي حصل عليها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وقال اللاعب عن حالة التألق التي يعيشها:"عائلتي وأصدقائي في قرية بامبالي بالسنغال، هم السبب الرئيسي لما أنا عليه الآن، لا يمكنك تخيل ما يفعلونه لدفعي من أجل النجاح".

وأضاف:"أبذل كل ما بوسعي لأجعلهم فخورين بي وبكل ما أقدمه مع ليفربول، أريد سداد الدين لهم لكل ما فعلوه لمساعدتي في بداية مسيرتي".

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وتابع:"القرية التي جئت منها أنجبت العديد من المواهب المميزة، لكنها لم تشق طريقها بنجاح في عالم كرة القدم، عندما جئت لفرنسا لعبت بأحد فرق الدرجة الثانية، ولم يستطيعون مشاهدتي وقتها لصعوبة الوصول لقناة لإذاعة المباريات".

واستكمل ماني:"كانوا يقومون بالصلاة من أجلي بشكل يومي طمحاً في رؤيتي بهذا المستوى، وهذا كان من أهم الدوافع للتضحية حتى يشعرون بالفخر بي".

وفي نهاية حديثه أعرب ماني عن سعادته بتحقيق جائزة الأفضل في إفريقيا، مشيراً إلى أنها كانت من أهم أحلامه الكروية.