ماني يعد جماهير ليفربول بالمزيد من الألقاب

ساديو ماني يعد جماهير فريق ليفربول بالمزيد من الألقاب ويؤكد أن البرازيلي أليسون هو الحارس الأفضل في العالم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول على سعادته بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أمام فريق توتنهام مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن الفريق سيحاول الحصول على المزيد من الألقاب من أجل الجماهير.

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هكذا احتفلت جماهير ليفربول بهدف أوريجي في شباك توتنهام🔝 pic.twitter.com/sLXEHIgqRH — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ يونيو ٢٠١٩

وقال ماني: "لا يزال أمامنا الكثير لنحصل عليه، سنقوم بكل شيء من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا الفريق".

وأضاف: "أنا فخور للغاية لتحقيق هذا اللقب الآن، لا يمكنني أن أفكر في شيء واحد فقط كان يمكنه أن يكون أفضل في الوقت الحالي".

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واختتم تصريحات بالحديث عن أليسون: "لا يمكنني أن أصف كم كان بارعًا، لقد شاهدته وهو يقوم بأكثر من إنقاذ رائع، نحن سعداء بوجوده معنا، هو الأفضل في العالم بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن ماني كان قد تسبب في ركلة الجزاء التي سجلها محمد صلاح وافتتح بها نتيجة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام مساء الأمس.