ماني يعترف بمعاناته بعد ليفربول وصعوبة التأقلم في بايرن ميونخ

ساديو ماني يعترف بصعوبة التأقلم حتى الآن مع بايرن ميونخ، بعد فترة ناجحة للغاية مع ليفربول.

أكد السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني أنه لم يتأقلم بشكل كامل على الحياة في النادي البافاري، وأن وضعه صعب بعد ست سنوات مع ليفربول الإنجليزي. ماني انتقل إلى بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية في صفقة بقيمة إجمالية تصل إلى 41 مليون يورو، بعد فترة مذهلة مع ليفربول. وحتى الآن، لم يصل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى أفضل مستوياته مع بايرن ميونخ، على الرغم من تسجيله ستة أهداف في 12 مباراة، واعترف ماني بأن التغيير الدرامي في مسيرته يحتاج وقتًا للاعتياد عليه.

ماذا قال ماني؟

أجرى ساديو ماني مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تحدث خلالها عن الفترة الأولى في مسيرته مع بايرن ميونخ.

وقال ماني: "الأمور تسير على ما يرام، الانتقال من نادٍ إلى آخر ليس بالأمر السهل".

وأضاف: "لقد أمضيت ثماني سنوات لطيفة في إنجلترا، منها ست سنوات في ليفربول بعد عامين مع ساوثامبتون، والآن أنا في بلدٍ جديد، الأمر ليس سهلًا لأن كل شيء تغير فجأة، الناس والتدريب كل شيء".

وأكمل: "كل شيء يتغير، لذا فالأمر ليس سهلًا على الإطلاق، أنا بحاجة للتكيف، كنت أعرف ذلك ولم يكن الأمر مفاجئًا، إنه يحدث بالطريقة التي تخيلتها، الناس هنا يرحبون بي، وهم لاعبون حقيقيون، الناس في النادي بالكامل مذهلون، لذا أنا سعيد للغاية".

ما هو القادم بالنسبة إلى ماني مع بايرن ميونخ؟

حقق بايرن ميونخ الفوز في الجولة الثامنة من الدوري الألماني بعد أربع مباريات لم يحقق فيها أي انتصار.

وتمكن بايرن ميونخ من الفوز على باير ليفركوزن بنتيجة 4-0، بعد ثلاثة تعادلات وهزيمة، جعلت الفريق البافاري يتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني.

Getty

وسيكون أمام بايرن ميونخ اختبار صعب في الجولة المقبلة من الدوري الألماني، حين يواجه بوروسيا دورتموند على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، لكن قبل ذلك سيكون على الفريق البافاري مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.