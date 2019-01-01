ماني يؤيد وجهة نظر كلوب، ويؤكد جاهزيته لبدء السوبر الأوروبي

أسد التيرانجا على أتم الاستعداد لبدء موقعة تشيلسي

أيد نجم ليفربول ساديو ماني وجهة نظر مدربه يورجن كلوب، بإظهار الاحترام اللازم لتشيلسي قبل مباراتهما معًا، التي سيستضيفها ملعب "فودافون آرينا" غدًا الأربعاء، لتحديد هوية بطل كأس السوبر الأوروبية.

وقال قائد المنتخب السنغالي في حديثه مع الصحفيين "شاهدت مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، رغم خسارتهم 4-0، إلا أنهم لعبوا بشكل جيد للغاية، لقد خلقوا بعض الفرص، لكن في نهاية المباراة تفوق مانشستر، وأعتقد أنه استحق الفوز".

وأضاف "آمل أن نكرر ما فعله مانشستر يونايتد، لكن لا أحد ينسى أننا نعرف بعضنا جيدًا، فهو يعرفوننا كما نعرفهم، ولديهم أيضًا الكثير من اللاعبين المبدعين، لذا سينبغي علينا بذل قصارى جهدنا من أجل الفوز بالمباراة والكأس".

وعن فرصه في بدء المباراة أو المشاركة كبديل كما فعل في المباراة الافتتاحية لموسم البريميرليج ضد نوريتش سيتي، فقال "نعم. أعتقد أنني على أتم الاستعداد، لقد واصلت اللعب لفترة طويلة جدًا، لدرجة أنني لم أحصل على أكثر من 20 يوم راحة منذ 7 سنوات، لكني اعتدت على ذلك، وأنا هنا مع الفريق (اسطنبول) لأشارك في المباراة".

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وكان مدرب ليفربول يورجن كلوب، قد أكد في مؤتمره الروتيني مع الصحفيين، أن مواجهة تشيلسي ستكون صعبة ومعقدة، عكس التوقعات التي تصب في مصلحة أحمر الميرسيسايد، بناء على الهزيمة المذلة التي تعرض لها الفريق اللندني على يد مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في افتتاح البريميرليج.