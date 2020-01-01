الدوري الإنجليزي الممتاز

ماني: نحن محظوظون بانضمام تياجو والطرد منحنا الحرية

كتب | يوسف حمدي
كتب | يوسف حمدي
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Sadio Mane Liverpool 2020-21
Getty Images
تصريحات ساديو ماني عقب فوز ليفربول على تشيلسي

قال ساديو ماني نجم نادي ليفربول إن الفوز على تشيلسي سيمنح الفريق العديد من الأشياء الهامة، مؤكدًا أن الفوز جاء نتيجة لعمل الفريق ككل...

وحقق ليفربول فوزًا هامًا على مضيفه تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في مواجهة جمعت بينهما لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

واستضاف ملعب ستامفورد بريدج أولى مباريات تشيلسي على ملعبه في الموسم الجديد، ليتلقى خسارة هناك لأول مرة منذ 13 عامًا أمام حامل اللقب. 

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    وعقب المباراة التي سجل ماني هدفيها، قال النجم السنغالي في تصريحات لسكاس سبورتس إن المباراة كانت صعبة للغاية خاصة في شوطها الأول، أي قبل البطاقة الحمراء.

    وأضاف: "البطاقة الحمراء أثرت على مجريات المباراة، تلك اللقطة كانت بإمضاء هندرسون الذي كان ذكيًا وأرسل لي كرة عبقرية خلف الدفاع ليجعلني أسبق كريستنسن ويجبره على ارتكاب الخطأ"

    وتابع: "خطأ كيبا؟ حين استلم الكرة علمت أنه من الصعب أن يحصل على خيار آخر سوى التمرير إلى أقرب مدافع، لذلك ذهبت بأقصى سرعة لأغلق هذا الخيار وبالفعل نجحت في افتكاك الكرة"

    وأردف: "تياجو ألكانتارا؟ ليس أنا فقط من أعرف قيمته، أعتقد أن العالم كله يدرك قيمة تياجو وما يمكنه أن يضيفه لوسط الملعب، نحن محظوظون لوجوده معنا ولانضمامه إلينا في ذلك التوقيت"

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