ماني يتمنى الفوز بالكرة الذهبية

النجم السنغالي حل رابعاً في الترتيب النهائي

أكد ساديو ماني، نجم ليفربول، على سعادته بحلوله رابعاً في القائمة النهائية للكرة الذهبية، وتمنى أن يحقق الجائزة يوماً ما.

وقدم السنغالي موسماً هائلاً حقق فيه دوري الأبطال مع ليفربول، وصعد لنهائي كأس أفريقيا مع بلاده، وتصدر قائمة هدافي البريميرليج.

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وقال ماني مع الموقع الرسمي لناديه: "وجود عدد كبير من لاعب ليفربول في القائمة النهائية للكرة الذهبية يعني أننا فريق كبير ونملك جودة ممتازة".

وأضاف: "اللاعبون بإمكانهم إظهار المزيد، ونتمنى أن يكون هذا الموسم هو الموعد لحدوث الأمر، سعيد وفخور بكوني رابع أفضل لاعبي العالم".

واستمر السنغالي: "أتطلع للفوز بالجائزة مستقبلاً والحلول بالمركز الأول، سأفعل كل شيء للفوز بدوري الأبطال والبريميرليج ونرى بعدها ما سيحدث".

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وعلق ماني على تعاقب المباريات: "التعب يأتي في ذهنك فقط، ولكن أنا جاهز ومستعد للعب مجدداً، أتوقع أن يتم إراحتي ولكن عندما يحدث سأحترم القرار".

وختم: "سأكون جاهزاً لمساندة زملائي لأننا ليفربول، الأربعاء مو وبوبي تحصلا على الراحة، وهذا يعني أن الآخرون قادرون على إتمام المهمة".

ويلعب ليفربول مساء السبت أمام بورنموث لحساب الجولة السادسة عشر من البريميرليج.