ماني: خسارة ليفربول البريميرليج علمتنا الكثير

ليفربول في الصدارة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه

علق نجم ليفربول ساديو ماني على هيمنة فريقه على بطولة البريميرليج في الموسم الحالي، ونسب الأمر لخسارته اللقب في الموسم الفائت.

ليفربول اعتلى صدارة المسابقة الموسم الماضي في منتصفها بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي، ولكن الأخير قلب الطاولة وحافظ على لقبه.

ويتصدر الريدز حالياً جدول الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي، والذي سحقه برباعية نظيفة مساء الخميس.

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وقال ماني في تصريحات نقلتها "تيليجراف": "خسارة الدوري تترك جرحاً نفسياً، لذا نركز هذا العام كثيراً للفوز بشيء ما".

وأضاف: "تعلمنا مما حدث الموسم الفائت، كان وقتاً عصيباً لنا، ولكن تعلمنا الدرس، نحن أفضل من الموسم الماضي، وسنحاول الفوز".

وختم السنغالي: "الأمر يعد مغامرة لنا، يجب علينا العمل والتضحية، وأن نستمر في التحسن من جولة لأخرى ولا نتوقف".

المحطة المقبلة لليفربول ستكون عندما يواجه وولفرهامبتون المنتشي بالانتصار على مانشستر سيتي، وذلك لحساب الأسبوع العشرين من المسابقة.