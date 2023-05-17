"ماني وجمع ميسي ورونالدو في النصر" .. الكشف عن 20 صفقة عالمية للدوري السعودي

هل يشاهد العالم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في فريقٍ واحد أخيرًا؟

يوجه العالم أجمع "أنظاره" إلى السعودية؛ لمتابعة أضخم سوق انتقالات "محتمل" في تاريخ المملكة، خلال الصيف الحالي.

وزارة الرياضة وعدت جميع أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، بصفقات عالمية ضخمة، استعدادًا للموسم القادم؛ بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023".

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، عن أسرار جددة في صفقات السعودية "العالمية"، معلنًا رصد 20 اسمًا للتعاقد معهم؛ يتقدمهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى جانب كل من الإسباني سيرجيو بوسكيتس والفرنسي نجولو كانتي والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ولكن، الاسم الجديد الذي ذكره الإعلامي الرياضي؛ هو السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، وبايرن ميونخ الألماني الحالي؛ حيث هناك رغبة من إدارة الأخير، في التخلي عن اللاعب، الذي لا يُمانع من ناحيته في الانتقال إلى الشرق الأوسط.

أما المفاجأة الأكبر التي أعلن عنها بن جاكوبس، كانت تلك المتمثلة في وجود بعض التوجهات؛ للجمع بين ميسي ورونالدو، في قلعة العالمي؛ قائلًا: "رغم أن كل الأحاديث تؤكد أن الأسطورة الأرجنتينية، سيكون في نادي الهلال، إذا قبل العرض السعودي، إلا أنه من الممكن رؤيته مع كريستيانو، في صفوف نادي النصر، خلال الفترة القادمة".

جدير بالذكر أن تقارير عالمية أكدت على أن ميسي، وضع العودة إلى نادي برشلونة الإسباني، كـ"اختيار أول" له وعائلته، ولكن إذا لم تسمح قوانين اللعب المالي النظيف بذلك، قد يوافق على عرض الهلال، الذي سيحصل بموجبه على أكثر من 400 مليون يورو في الموسم الواحد.