ماني: بدون فيرمينو لن أسجل أنا وصلاح هذا العدد من الأهداف!

مديح كبير..

أثنى ساديو ماني، لاعب ليفربول، على زميله روبيرتو فيرمينو كثيرًا وطالب بأن يحظى بالتقدير الذي يستحقه من قبل جماهير الريدز باعتباره أحد أهم الأضلاع في هجوم كتيبة المدرب يورجن كلوب.

مستوى فيرمينو تراجع كثيرًا هذا الموسم حاله كحال ليفربول ككل، ولكن قبل ذلك وبالنسبة لماني، فإنه كان السبب الرئيسي في إحرازه هو ومحمد صلاح للعديد من الأهداف بالفترات الماضية.

في الوقت نفسه، فإن الدولي البرازيلي لم يصنع أي أهداف هذا الموسم لماني، ما جعل الدولي السنغالي يعترف أنه سأل "صديقه المقرب" عن سبب توقف تمريراته الحاسمة.

ماني في تصريحات لشبكة ESPN قال "لا أعرف، لكنه هذا العام لم يقدم لي أي تمريرة حاسمة. أقول له، لماذا لا تقدم لي المزيد من التمريرات الحاسمة؟ أعتقد أنني قدمت لك البعض منها بالفعل".

كما اضاف "لكن بالطبع كان يقدم لي في السنوات الماضية الكثير من التمريرات الحاسمة، لذا شكرًا بوبي، وفي المباريات المقبلة سأفعل كل ما في وسعي من أجل أن أقدم لك بعضًا منها".

وتابع "إنه يستحق المزيد من الثناء مني ومن مو (محمد صلاح) بالتأكيد، لأكون صادقًا، أعتقد أنه بدون بوبي لا أرى نفسي أو مو نسجل العديد من الأهداف، فهو يجعل كل شيء أسهل بالنسبة لنا".

وأتم "أعتقد أن البرازيل محظوظة بفيرمينو، دائمًا ما أقول له بوبي غير جنسيتك وتحصل على السنغالية! إنه حلم لي، أنا فقط أحبه، وكزميل في الفريق أظنه المفضل لي أيضًا، أنا أحبه".

يذكر أن فيرمينو هذا الموسم قد سجل ستة أهداف وصنع 7 آخرين فقط، فيما سجل ماني 11 هدفًا وصنع 5، وتظل الأفضلية لمحمد صلاح الذي سجل 24 هدفًا وصنع أربعة.