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مانويل نوير متفائل بمستقبله مع منتخب ألمانيا

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(C)Getty Images
نوير يتحدث بشأن عودته من الإصابة وبشأن منتخب ألمانيا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أكد الحارس الدولي الألماني مانويل نوير أنه متفائل بخصوص مستقبله مع منتخب ألمانيا، وتحدث كذلك حول صعوبة رحلة العودة من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

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وكانت الكثير من المصادر الألمانية قد تحدثت بشأن اقتراب الحارس الدولي الألماني من الاعتزال دوليًا عقب الإصابة التي تعرض لها أواخر الموسم قبل الماضي.

وقال نوير: "لقد كانت مشاركتنا في كأس العالم مخيبة، ولكننا تحدثنا كثيرًا مع يواخيم لوف وأبلغنا بضرورة تعديل بعض الأشياء، أعتقد أننا سنكون أفضل مستقبلًا"

وأضاف: "الإصابات هي أسوء شيء من الممكن أن يحدث للاعب في كرة القدم، ولكنني استطعت مقاومتها والعودة بشكل أقوى، مثل هذه المواقف تجعل الفرد أقوى من ذي قبل.

وكان مانويل نوير قد تعرض لكسر على مستوى الساق أواخر الموسم قبل الماضي، غاب على إثرها عن الموسم الماضي كاملًا، قبل أن يعود للمشاركة في كأس العالم، وعقب المشاركة السلبية لنوير في كأس العالم وكذلك النتائج السلبية لبايرن ميونيخ بداية هذا الموسم كثر الحديث حوله وحول مستقبله.

يذكر أن بايرن قد تعرض لأزمة على مستوى النتائج منذ بداية الموسم، وهي التي تسببت في الحديث عن نية أبرز نجوم الفريق البافاري الرحيل.

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