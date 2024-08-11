"لسنا مجبرين على إرضائكم" .. مانويل نافارو يرد على تشكيك الأندية في الحكام السعوديين

معسكر أبها يجهز الحكام السعوديين ورئيسهم يهب للدفاع عنهم..

رغم حملة التشكيك الكبرى التي طالت الحكام السعوديين في الموسم الماضي 2023-2024 إلا أن خوان مانويل نافارو؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، مصرًا على أنه نجاح في مهمته بشأن التطور الحاصل في القطاع منذ مجيئه.

أغلب أندية دوري روشن السعودي لا تفضل الاعتماد على الحكام السعوديين، زاعمة أنهم يتأثرون بعوامل خارجية بخلاف وقوعهم في بعض الأخطاء المؤثرة، حتى وإن كلفهم استدعاء حكام أجانب خزائنهم الكثير.

وحاليًا يخوض الحكام السعوديين معسكر إعداد للموسم الجديد 2024-2025 في مدينة أبها، مع بقاء أيام قليلة على انطلاق المنافسات.

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وعلى هامش هذا المعسكر، قال نافارو خلال تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "كانت هنالك استعدادات فنية وبدنية على أعلى مستوى، وركزنا بصورة كبيرة وعالية على رفع مستوى وعي الحكام في الجوانب الفنية من خلال المحاضرات الخاصة، وأيضاً كيفية إدارة المباريات مع شرح كامل للقوانين، وأبرز ما تم تحديثه في عالم التحكيم الدولي".

وبسؤاله عن الجدل الذي صاحب الموسم الماضي، علق: "نحن مقتنعون بحكامنا ومستوياتهم الفنية الجيدة التي ظهرت الموسم الماضي، وأكبر دليل على ذلك اختيارهم للتحكيم وتكليفهم الموسم الماضي في الاستحقاقات الدولية والإقليمية، وسنكمل على هذا السِياق والعمل، وأُضيفت عناصر شابة تحكيمية تجهيزاً للمواسم المقبلة".

واختتم: "لسنا مجبرين على إرضاء أحد أو إقناع الأندية باختيارهم لإدارة المباريات، ولكن عملهم في الملعب ومستواهم المميز سيفرضان وجودهم، وسنراهم باستمرار، ومتفائل بموسم مميز تحكيميًا".