مانولاس: ميسي؟ لا يوجد لاعب لا يُقهر

مانولاس يرى أنّ مواجهة برشلونة ستكون صعبة ولكن ليست مستحيلة

أكد كوستاس مانولاس، مدافع نابولي، أنّ مواجهة برشلونة لن تكون سهلة وخاصة في ظل وجود ليونيل ميسي، هداف الفريق التاريخي، في أتم أحواله.

برشلونة يواجه نابولي مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "ساو باولو" في جنوب إيطاليا.

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وقال مانولاس في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا": "مواجهة برشلونة ستكون صعبة ولكننا سوف نقدم لعبنا المعتاد وسوف نحاول الفوز بكل ما لدينا، فلا يوجد فريق لا يُهزم".

وتابع: "ميسي؟ حينما تلعب أمام أفضل لاعب في العالم من الطبيعي أن تشعر بالقلق ولكن لا أحد غير قابل للإيقاف فنحن بشر في الأخير".

واستعاد اليوناني ذكرياته مع ليلة الإطاحة ببرشلونة حينما كان لاعبًا لصفوف روما بقوله: "لقد كانت ليلة لا تُنسى بالنسبة لي، ولكن هذا الجزء حدث في الماضي وأحلم بتكرار الأم في المستقبل دون شك".

وكان مانولاس قد سخر من لويس سواريز في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين خلال الفترة التحضيرية وذكره بالهزيمة من روما في 2018.

جدير بالذكر أنّ برشلونة تصدر الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد لخمس نقاط في جولتين مما جعله يصل إلى لقاء نابولي في أفضل أحواله الذهنية.