مانع للسقوط ومزود سرعة .. حذاء "ذهبي" خاص لميسي في كأس العالم

حذاء خاص لمناسبة خاص للبرغوث

كشفت تقارير مسربة عن الحذاء الخاص الذي صممته شركة "أديداس" الألمانية للنجم ليونيل ميسي ليرتديه في منافسات كأس العالم قطر 2022.

وكانت العادة دائماً أن يرتدي "البرغوث" أحذية بتصميم فريد تُصنع له خصيصاً في البطولات الدولية الكبرى منذ ظهوره الأول في المونديال بألمانيا 2006.

وكشف حساب "limited boots" على إنستجرام عن أن ميسي سيرتدي النسخة التي تُدعى "'Messi 2022 World Cup' X Speedportal.1" في قطر.

الحذاء مستوحى تصميمه من ذلك الذي ارتداه نجم بي إس جي في مونديال ألمانيا 2006، ولكن اللون الأبيض سيتم استبداله بالذهبي خصيصاً لنجم الأرجنتين.

ويملك الحذاء بحسب التقرير عدة مميزات فريدة من نوعها، إذ يحتوى على مادة تمنع الانزلاق عند الكعب، بالإضافة لمزودات سرعة، وتصميم يساعد على مرونة الحركة وتغيير الاتجاه.