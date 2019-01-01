مانشيني يُعبر عن سعادته بتحقيق الأرقام القياسية مع إيطاليا

الأمور على ما يرام بالنسبة له..

عبّر روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على منتخب البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، مشيرًا إلى أن كسره للأرقام القياسية وتحقيق أخرى هو أمر يبعث السعادة إلى قلبه.

الفوز الذي حُقق في خضم منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية، جعل إيطاليا تنتصر في 10 مباريات متتالية للمرة الأولى في تاريخها، إلى جانب مواصلة الأزرق سلسلة اللا هزيمة وتحقيق العلامة الكاملة في التصفيات.

مانشيني تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "إنه أمر سار، لأنه سيكون من الكذب أن أقول أنه ليس من دواعي سروري تجاوز رقم الأسطورة فيتوريو بوزو، لكننا حقًا الآن سعداء.".

"لقد كان الأداء أمام البوسنة ممتازًا حقًا، كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة لأن البوسنة قوية ولديها جودة جيدة، ولكننا وصلنا المباراة بأفضل حلة وتعاملنا معها بالطريقة الصحيحة منذ البداية."

كما تطرق مانشيني للحديث حول فشل إيطاليا في الوصول إلى كأس العالم 2018 بروسيا، واعتبر أن الأمر كان مخيبًا للآمال ولكنه لا يعدو كونه جزءًا من فصول كرة القدم الغير متوقعة وتحدث عن التغير منذ ذلك الحين وحتى الآن.

"هذه كرة القدم، وللأسف في بعض الأحيان تصل إلى النتائج التي لا تستحقها، ولكن عليك أن تقبلها على أي حال. كان اللاعبون منفتحين للغاية على التغير وحاولنا تقديم بعض الأفكار الجديدة لذلك فإن الأمور تسير على ما يرام."

"لقد لعب الجميع بشكل جيد الليلة، فأنت لن تفوز خارج أرضك بثلاثة أهداف نظيفة بفضل عدد قليل فقط من اللاعبين، ساندرو دونالي أدى مباراة جيدة، هو ليس ماركو فيراتي ولكنه يمتلك نفس الخصائص، في الوقت الذي اعتاد نيكولا زانيولو لعب أدوارًا مختلفة عن التي يلعبها في روما."

وأتم متحدثًا عن تفضيله لبيلوتي اليوم على حساب هداف الدوري الإيطالي، تشيرو إيموبيلي، فقال "أنوي إبقاء الباب مفتوحًا في مركز المهاجم الصريح حتى اليورو، فالثنائي يسجلان كلما أتيحت لهما الفرصة.".