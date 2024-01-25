مانشيني يسخر من "ضحكة" مدرب كوريا الجنوبية .. ويتحدث عن صدارة السعودية ولقطة سالم الدوسري

السعودية تصدرت مجموعتها لتضرب موعدًا ناريًا أمام كوريا الجنوبية..

Tod

رد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، على العديد من الأمور الجدلية، في مباراة الأخضر أمام تايلاند، والتي انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة كأس أمم آسيا.

منتخبك المفضل في صراع البحث عن اللقب الآسيوي .. اشترك في منصة TOD من هنا وتابع المنافسات

الموضوع يُستكمل بالأسفل

منتخب السعودية بهذه النتيجة؛ تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة من بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن تايلاند "الوصيفة"؛ ليضرب موعدًا مع كوريا الجنوبية في دور الـ16.

مانشيني اعترف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن سالم الدوسري أو عبد الرحمن غريب، كان يجب على أحدهما أن ينفذ الركلة الجزائية، التي أهدرها عبد الله رديف، في الدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط الأول.

وأضاف المدير الفني الإيطالي: "لكن تحدث مثل هذه الأمور.. اللاعبون هم من اختاروا أن يسدد رديف، هذه الركلة الجزائية".

وبسؤاله "هل فكر في الخسارة أمام تايلاند لتجنب مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16؟"؛ نفى روبرتو مانشيني هذا الأمر تمامًا، مؤكدًا على أن الأخضر السعودي، لعب من أجل الفوز فقط، وحاول كثيرًا لتحقيق ذلك.

وسخر مانشيني من "ضحكة" الألماني يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، بعد تسجيل ماليزيا، هدف التعادل القاتل في مرمى فريقه، والذي جعله يتأهل كـ"وصيف" للمجموعة الخامسة وليس كـ"متصدر"، وبالتالي مواجهة السعودية.

وعن ذلك علق مانشيني؛ قائلًا: "أنا أضحك على ضحك كلينسمان للهدف على مرماه.. الوضع غريب، ونتائج اليوم كانت مستغربة".

Tod