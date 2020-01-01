مانشيني يحدد أهدافه مع إيطاليا خلال الفترة القادمة

مدرب إيطاليا يعمل على تحسين أداء منتخب بلاده قبل اليورو

كشف روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي عن أهدافه خلال الفترة القادمة، رفقة منتخب بلاده.

وضمن المنتخب الإيطالي الوصول لبطولة اليورو الصيف القادم، تحت قيادة مانشيني وسيلعب في المجموعة الأولى رفقة تركيا، ويلز، وسويسرا.

وقال مانشيني في تصريحات صحفية: "لا أفكر في مستقبلي الآن، ما يشغل تفكيري هو الفوز باليورو وكأس العالم القادمين".

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وتابع: "بدايتنا مع إيطاليا لم تكن سهلة، توليت المسؤولية عقب فشل الوصول لكأس العالم الأخير وهذا أمر لم يحدث منذ سنوات طويلة".

وواصل: "ولكننا قررنا منح الفرصة للاعبين الشباب، مع خبرة الكبار وإعادة إيطاليا إلى مكانتها التي تستحقها، لقد تحسنا ولكن مازال أمامنا الكثير من العمل".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "إيطاليا يجب أن تلعب دائماً من أجل الفوز، وأعتقد أن مجموعتنا في اليورو ليست سهلة كما يقول البعض، سنلعب أمام منتخبات صعبة".

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي سيفتتح مباريات اليورو، يوم 12 يونيو القادم على ملعب الأوليمبكو في روما أمام تركيا.