مانشيني: هدف رونالدو غير عادي والسوبر سيكون مثيراً

مدرب المنتخب الإيطالي متحمس للسوبر المرتقب بين لاتسيو ويوفنتوس

أبدى روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، انبهاره بالهدف الذي سجله كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، في مباراة الفريق الأخيرة أمام سامبدوريا.

وسجل الأسطورة البرتغالية هدفاً رائعاً، في مباراة فريقه الأخيرة، ارتقى خلاله، في قفزة أذهلت الجميع.

وقال مانشيني في تصريحات إعلامية: "لقد ارتقى بشكل غير عادي وتمكن من توجيه الكرة جيداً، إنه هدف مميز".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة لاتسيو يوم الأحد في السوبر الإيطالي، على الأراضي السعودية.

وقال مانشيني عن تلك المباراة: "ستكون مباراة مثيرة، خاصة بين المهاجمين رونالدو في يوفنتوس وإيموبيلي في لاتسيو".

يوفنتوس يرتدي قمصاناً بالعربية في السوبر الإيطالي

وسبق أن لعب الفريقان في بطولة الدوري، مطلع الشهر الجاري، وانتهى اللقاء بفوز لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب السيري آ برصيد 39 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث.