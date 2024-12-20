"أشعر أن مانشيني اختار القائمة" .. سعد الشهري ينتقد رينارد ويكشف الطريقة الأمثل للسعودية في خليجي 26

السعودية تستعد لمواجهة البحرين واليمن والعراق في كأس خليجي 26..

وجه المدرب الوطني سعد الشهري، انتقادًا لاختيارات الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، حول القائمة النهائية للأخضر، قبل المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

ويستعد المنتخب السعودي، للعب في المجموعة الثانية بكأس الخليج، والتي تقام بدولة الكويت بين 21 ديسمبر و3 يناير، حيث يلتقي الأخضر بمنتخبات العراق والبحرين واليمن، فيما تضم المجموعة الأولى، منتخبات الكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان.

وقال الشهري، عبر برنامج "دورينا غير"، إن نجاح القائمة المختارة تعتمد في نجاحها، على اللعب باستراتيجية تناسب اختيارات اللاعبين، وفي ظل اعتماد رينارد على خطة اللعب (4-3-3) والاعتماد على الأطراف، إلا أن القائمة تضم جناحين فقط، وهما سالم الدوسري ومحمد القحطاني، ما يعني صعوبة اللعب بتلك الخطة بطولة كاملة، مضيفًا أنه عندما يشاهد العناصر المختارة، يتوقع بأن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدرب السابق للأخضر، هو من اختارها، وليس رينارد.

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وأضاف الشهري، بأن الخطة الأكثر واقعية بقائمة رينارد، هي (4-4-2)، والاعتماد على انطلاقات الأظهرة، مثل سلطان الغنام ومهند الشنقيطي، مع وجود مهاجمَين اثنين لاستقبال التمريرات الطويلة، ووجود لاعبي وسط في القائمة، قادرين على الاستحواذ على الكرة وتطوير الهجمة بشكل جيد.

وتوقع الشهري بأن تعتمد المنتخبات المنافسة للسعودية في كأس الخليج، على دفاع المنطقة، وتأمين الخطوط الدفاعية، وستعتمد على رد الفعل أمام الأخضر، ما يعني ضرورة اللجوء إلى تدعيم الأطراف واستغلال الكرات العرضية.