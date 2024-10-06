بعد قراره باستبعاد سلطان الغنام .. مانشيني يعود لانتقادات جماهير السعودية قبل مواجهة اليابان!

ماذا حدث؟

واجه الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، انتقادات جديدة من قِبل الجماهير، على خلفية قراره باستبعاد سلطان الغنام، الظهير الأيسر للنصر، من معسكر الأخضر، بداعي الإصابة.

وتعرض سلطان الغنام للإصابة بتمزق في رباط المفصل، ليبتعد عن الملاعب لفترة تتراوح بين 10-14 يومًا، على خلفية مشاركته في مباراة النصر والعروبة، والتي شهدت فوز فارس نجد بنتيجة (3-0)، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وبناءً على التقرير الطبي، قرر مانشيني استبعاد سلطان الغنام، من معسكر الأخضر الذي يستعد لمواجهة اليابان والبحرين، في 10 و15 أكتوبر، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، إلا أن اللقطة الأكثر غرابة تكمن في عدم الكشف عن بديل للغنام.

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وتساءل عدد من المتابعين، بشأن عدم اختيار مانشيني للاعب بديل، فيما قام آخرون بترشيح لاعبين آخرين للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي، وجاء على رأسهم محمد أبو الشامات (القادسية)، علي مجرشي (الأهلي)، سالم النجدي (النصر)، مهند الشنقيطي (الاتحاد)، راضي العتيبي (الاتفاق).

ودشّن المنتخب السعودي، مساء اليوم (الأحد)، معسكره الإعدادي في محافظة جدة، فيما اكتفى اللاعب مروان الصحفي، المُعار لفريق بيرشكوت البلجيكي، بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام عضلية.

واختار مانشيني 28 لاعبًا، لمعسكر مباراتي اليابان والبحرين، قبل استبعاد سلطان الغنام، وتضم القائمة "أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، حامد يوسف، حسن كادش، مشعل خير الله، عون السلولي، علي لاجامي، حسان تمبكتي، ريان حامد، سعود عبد الحميد، حسين الصبياني، عبد الإله المالكي، عبد الله الخيبري، مصعب الجوير، حامد الغامدي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، محمد مران، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، مروان الصحفي، عبد الله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري".

وكان منتخب السعودية قد استهل مشواره في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، بالتعادل مع إندونيسيا (1-1)، بالجوهرة المشعة، ثم الفوز على الصين (2-1)، على ملعب داليان، ليحتل الأخضر وصافة المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، خلف اليابان المتصدرة بـ6 نقاط، فيما يأتي البحرين في المركز الثالث بـ3 نقاط.