مانشيني يختار 31 لاعبًا .. سالم الدوسري على رأس قائمة السعودية في تصفيات كأس العالم

الأخضر يستعد لمواجهتي إندونيسيا والصين

استدعى الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، 31 لاعبًا في قائمة الأخضر، التي تستعد لخوض مباراتي إندونيسيا والصين، بالجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب السعودية يوم 5 سبتمبر المقبل مع إندونيسيا على ملعب الجوهرة المشعة، قبل أن يخرج لمواجهة الصين يوم 10 من نفس الشهر على ملعب داليان سويوان.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من تصفيات المونديال، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.

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وضمت قائمة السعودية، كلًا من:

"محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، مشعل الصبياني، متعب الحربي، حسين الصبياني، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، ناصر الدوسري".

"عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عباس الحسن، محمد كنو، فيصل الغامدي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، محمد مران، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي".

‏‎ويسعى مانشيني لتجهيز المنتخب السعودي من أجل تحقيق نتائج إيجابية تضعه على صدار المجموعة، من أجل تحقيق حلم التأهل إلى مونديال 2026، حيث سيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في جدة، بدءًا من يوم الجمعة المقبل.