مانشيني: سالم الدوسري في كل مكان.. والعراق أعطانا درسًا

"أتمنى أن نفوز بالكأس.. لكن المسألة ليست سهلة"

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أكد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، أن جميع المباريات في بطولة كأس آسيا صعبة للغاية، مستشهدًا بفوز العراق على اليابان أمس الجمعة.

ويخوض الأخضر السعودي مباراة قوية ضد قرغيزستان، غدًا الأحد على استاد أحمد بن علي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

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وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي قبل لقاء قرغيزستان: "كل المباريات في البطولة صعبة.. وبالتأكيد المباراة الأولى كانت الأصعب.. الآن المهم لنا الفوز في المباراة الثانية من أجل أن نتأهل للدور التالي، لذا علينا أن نستعد جيدًا قبل كل مباراة".

وأضاف: "أتمنى أن نفوز بالكأس.. لكن المسألة ليست سهلة وهناك العديد من الفرق القوية القادرة على المنافس.. لم يكن لدينا الوقت الكافي للتحضير مع الفريق، انظروا إلى ما يحدث في البطولة، من كان يعتقد أن العراق سينتصر على اليابان؟.. هذا درس لمنتخبات آسيا، وإذا أردنا أن نفوز لابد أن نحضر جيدًا".

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وأشاد المدرب الإيطالي بلاعبي السعودية، قائلًا: "سالم الدوسري يلعب في كل مكان.. جناح أيسر، مهاجم ولاعب وسط.. إنه لاعب متنوع في طريقة لعبه وعبد الرحمن غريب أيضًا، لديه الحلول واستطاع تغيير شكل الفريق عندما شارك أمام عمان وأنا سعيد بمستواه".

وختم مانشيني: "بعد أن لعبنا بنظام 3 قلوب دفاع بالخلف.. لم نتلق سوى هدف من ركلة جزاء، وليس لدينا مشكلة في اللعب بأي طريقة، ولذلك سنحترم جميع المنافسين ونخوض كل مباراة على حدة".

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