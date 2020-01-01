مانشيني: حالة واحدة تجعل ميسي لاعبًا في إنتر

ويُثني على إبراهيموفيتش..

يرى روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن ماسيمو موراتي مالك إنتر السابق، كان بمقدوره أن يجلب ليونيل ميسي أسطورة برشلونة إلى سان سيرو إذا ما كان على رأس النيراتزوري في الفترة الراهنة.

وكان موراتي قد خرج بأكثر من تصريح كشف فيه عن مفاوضات بينه وبين ميسي في السنوات الماضية لجلبه إلى إنتر، غير أن رغبة الليو كانت دومًا واضحة بالاستمرار في كامب نو.

لا يعيش ميسي أفضل فتراته داخل برشلونة مؤخرًا، حيث كثرت الأزمات بينه وبين إدارة جوزيب ماريا بارتوميو، إلى جانب اقتراب انتهاء عقده وفشل المفاوضات المبدئية بين الطرفين حول التجديد.

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في الوقت نفسه فإن التقارير من الصحف الإيطالية بدأت في دفع إنتر نحو محاولة الظفر بالبرغوث الأرجنتيني ومن خلفها دعم من موراتي، وبالنسبة لمانشيني، فإن موراتي كان ليحاول فعلها.

مدرب الأتزوري في تصريحات للصحافة قال "أعتقد أن لو موراتي كان رئيسًا لإنتر الآن، فإنه كان سيحاول بالتأكيد أن يتعاقد مع ميسي في هذه اللحظة.".

وأضاف "سبق له وأن تمكن من الحصول على توقيع رونالدو البرازيلي لإنتر، وفي ذلك الوقت كان الظاهرة هو أحد أفضل اللاعبين حول العالم.".

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على صعيد متصل، أخذ مانشيني في الثناء على زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، حيث قال "سيُذكر زلاتان على أنه واحد من أعظم المهاجمين في العالم، بالنسبة لي إنه في نفس مستوى ميسي وكريستيانو رونالدو، لقد فاز بلقب الدوري والهداف أينما ذهب.".

وأتم في هذا الصدد "لقد كان جيدًا في ميلان أيضًا هذا الموسم، لكنني لا أعرف حتى الآن ما هي خططه المستقبلية.".

الجدير بالذكر أن مصادر مقربة من السلطان السويدي قد تحدثت عن أن هذا هو الموسم الأخير له في عالم كرة القدم وقد قرر أن يرفع حذائه بمجرد انقضاء فترته مع الروسونيري والتي تنتهي بنهاية هذا الموسم.