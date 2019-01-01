مانشيني يُوضح شرط عودة بالوتيلي لمنتخب إيطاليا

المدرب تحدث كذلك عن استدعاء كوالياريلا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبقى روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا الأبواب مفتوحة لعودة ماريو بالوتيلي لصفوف المنتخب، كما أشاد بمهاجم سامبدرويا "فابيو كوالياريلا" مؤكدًا استحقاقه لتمثيل الآدزوري.

وكان مانشيني قد بدأ عهده مع الآدزوري باستدعاء بالوتيلي عقب موسمه الممتاز مع نيس، لكن اللاعب تراجع كثيرًا هذا الموسم تحت قيادة باتريك فييرا وعقب فشل انتقاله الصيف الماضي إلى مارسيليا، وهي الخطوة التي تمت خلال يناير الماضي.

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وتحدث المدرب خلال المؤتمر الصحفي قائلًا عن المهاجم الذي لم يُستدع منذ مباراة التعادل مع بولندا في دوري الأمم الأوروبية "لم نُخرج أي لاعب من حساباتنا، ماريو جزءاً من المجموعة، هو يُدرك هذا جيدًا ويعلم أن الأمر يعتمد عليه لا علي".

"لم يلعب كثيرًا حتى الآن. لعب يوم الأحد مباراته الثانية خلال أشهر، لكنه قد يعود للمنتخب في حال حافظ على إحرازه للأهداف بانتظام من الآن حتى نهاية مارس".

وعن قراره استدعاء كوالياريلا صاحب الـ16 هدفًا والـ35 عامًا، قال "لقد استحق التواجد هنا، رغم عُمره. يلعب جيدًا ويُسجل الأهداف وأحد هدافي السيري آ. لقد كان دومًا لاعبًا قويًا، لكنه يعلم تمامًا أنه ربما لا يكون جزءً من المنتخب في المستقبل".