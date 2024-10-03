مانشيني يُزلزل السعودية باستبعاد نجمي الهلال من قائمة الأخضر لمواجهة اليابان والبحرين

مفاجأة كبيرة من المدرب الإيطالي

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين التي ستخوض مواجهتي اليابان والبحرين في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وقد أحدثت زلزالًا في الإعلام والشارع الكروي لخلوها من نجمي الهلال.

الأخضر سيستضيف اليابان في ملعب الجوهرة المشعة يوم 10 أكتوبر الجاري، وبعد 5 أيام سيُواجه البحرين على نفس الملعب، وقد زين الثلاثي المحترف، سعود عبد الحميد وفيصل الغامدي ومروان الصحفي، قائمة المنتخب استعدادًا للمباراتين.

واستبعد مانشيني محمد العويس حارس مرمى الهلال للإصابة وكذلك زميله عبد الله الحمدان بقرار فني، لكن المفاجأة الكبرى كانت في عدم استدعاء المدافع علي البليهي ولاعب الوسط محمد كنو، وهو ما أثار ضجة هائلة في السوشيال ميديا، خاصة أن اللاعبين لا يُعانيان من أي إصابة.

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وضم المدرب المخضرم الثلاثي، عبد الله رديف وصالح الشهري وفراس البريكان، لقيادة الهجوم، فيما تواجد حسن كادش وحسان تمبكتي وعلي لاجامي في الدفاع، وتواجد عبد الإله المالكي وسالم الدوسري وعبد الله الخيبري في الوسط،.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي كان قد افتتحت التصفيات بالتعادل المخيب مع أندونيسيا، 1-1، في الرياض قبل تحقيق فوز مهم على الصين خارج ملعبها بهدفين مقابل هدف واحد.